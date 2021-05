I cent’anni del Pci e due belle sorprese nel palinsesto | senza retorica né nostalgia

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 1 maggio 2021) E così andrà a finire che la miglior celebrazione del centenario del Partito comunista l’avrà fatta una rete di Berlusconi. Certo non la Retequattro di Porro e Del Debbio, ma una delle più recenti acquisizioni del gruppo Mediaset, la nobile Focus dedita alla divulgazione scientifica e quindi anche della storia. Non che le altre reti che si sono occupate dell’argomento nei giorni dell’anniversario, alla fine dello scorso gennaio, si fossero comportate male. Ma avevano, come dire, fatto diligentemente il loro compitino. Rai Storia aveva proposto il suo stile classico di divulgazione, con tanti documenti originali. Rai tre aveva avuto un’idea geniale, quella di fare una ricostruzione della nascita della “cosa” nel luogo in cui avvenne, il teatro Goldoni di Livorno; poi però si era persa nelle parole contrapposte tra riformismo e massimalismo dei soliti Bertinotti, Martelli. Focus invece ...