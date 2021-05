Hockey pista | Serie A1 2021 | Correggio supera Valdagno | Grosseto vince nei play-out

sportvicentino : HOCKEY PISTA - L’Hockey Valdagno sabato chiamato all’impresa: domenica i riflettori sul derby Montebello-Sandrigo. - RSIonline : RT @RSIsport: ?????? La Svizzera torna a giocare e supera la Russia per 3-1. A Bienne a segno anche Inti Pestoni. - Ticinonline : Mottet-Bertschy-Pestoni: la Svizzera piega la Russia #svizzera - AllesHockey : RT @RSIsport: ?????? La Svizzera torna a giocare e supera la Russia per 3-1. A Bienne a segno anche Inti Pestoni. - RSIsport : ?????? La Svizzera torna a giocare e supera la Russia per 3-1. A Bienne a segno anche Inti Pestoni.… -

Ultime Notizie dalla rete : Hockey pista

tgvercelli.it

Nel 1° incontro di sabato scorso sulladel Pala Rovagnati, la compagine di Massimo Barbieri è stata sconfitta dal Monza per 9 a 3, priva peraltro " come lo sarà per tutta la fase playout " ......(5 carte) Su strada - femminile (4 carte) Su- maschile (4 carte + 1 riserva) Su- ...GINNASTICA RITMICA - 7 carte olimpiche Squadra (5 carte) All around individuale (2 carte) GOLFSU ...Sabato di gare nella Serie A1 di hockey pista 2021, che dopo la regular season ha visto due sfide molto importanti, per quanto riguarda play-off e play-out, emettendo anche un verdetto molto important ...I biancorossi, dopo il rinvio della sfida con il Breganze, scendono in pista. Paghi: "Siamo arrabbiati. Vogliamo subito chiudere il discorso salvezza" ...