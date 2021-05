Highlights e gol Chelsea-Fulham 2-0 | Premier League 2020 2021 VIDEO

(Di sabato 1 maggio 2021) Ildelle azioni salienti di, match valido per la trentaquattresima giornata della. Havertz ha trascinato i Blues verso il successo per 2-0, tramite una doppietta decisiva per le sorti della disputa;attualmente in zona Champions, a discapito dell’outsider West Ham. Di seguito gliintegrali della sfida, aggiornati al termine dei 90? regolamentari. PRIMO GOL HAVERTZ SECONDO GOL HAVERTZ SportFace.

DiMarzio : #ManchesterCity vicinissimo al titolo: potrebbe essere campione già domani - junews24com : Highlights e Gol Juve Roma Primavera: le immagini del match – VIDEO - - AngoloNews2018 : Highlights Hellas Verona-Spezia 1-1: Video Gol 34ª Giornata di Serie A - filadelfo72 : Highlights Hellas Verona-Spezia 1-1: Video Gol 34ª Giornata di Serie A - sportface2016 : #CrotoneInter: il VIDEO dei GOL e degli HIGHLIGHTS, reti di #Eriksen e #Hakimi -

Ultime Notizie dalla rete : Highlights gol

... un calcio "virtuale" fatto di "", magari tre tempi di mezz'ora per non annoiare i teen ... li si riassapora, il lancio di Bastoni per Barella per il secondoalla Juve, la fuga di Lukaku ...CROTONE - INTER 0 - 2 69' Eriksen , 92' Hakimi CROTONE (3 - 5 - 2): Cordaz; Djidji, Golemic, Magallan; Molina, Messias, Cigarini (46' Eduardo), Benali (66' Vulic), Reca (38' Pedro Pereira); Ounas (...Il video delle azioni salienti di Chelsea-Fulham, match valido per la trentaquattresima giornata della Premier League 2020/2021. Doppietta di Havertz ...L'Inter di Antonio Conte si avvicina in maniera decisa allo Scudetto. I nerazzurri espugnano l'Ezio Scida e battono 2-0 il Crotone. A decidere sono state le realizzazioni del danese Christian Eriksen ...