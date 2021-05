Halle Berry: la verità dietro il (brutto) caschetto sfoggiato agli Oscar (Di sabato 1 maggio 2021) Halle Berry è stata fra le protagoniste della serata degli Oscar 2021 e quando si è presentata sul red carpet tutti sono rimasti a bocca aperta e non solo per la sua bellezza incorniciata in un abito di Dolce e Gabbana, ma anche – e soprattutto – per il caschetto spettinato ed asimmetrico. thank you @dolcegabbana pic.twitter.com/8iXtU3WYue — Halle Berry (@HalleBerry) April 27, 2021 Un taglio che non stava granché bene alla Berry che in passato ha invece dimostrato di essere bellissima anche con i capelli corti. L’attrice aveva in qualche modo annunciato il taglio stuzzicando la curiosità dei suoi fan, pubblicando qualche giorno prima una foto con delle ciocche di capelli tagliati. ... Leggi su biccy (Di sabato 1 maggio 2021)è stata fra le protagoniste della serata degli2021 e quando si è presentata sul red carpet tutti sono rimasti a bocca aperta e non solo per la sua bellezza incorniciata in un abito di Dolce e Gabbana, ma anche – e soprattutto – per ilspettinato ed asimmetrico. thank you @dolcegabbana pic.twitter.com/8iXtU3WYue —(@) April 27, 2021 Un to che non stava granché bene allache in passato ha invece dimostrato di essere bellissima anche con i capelli corti. L’attrice aveva in qualche modo annunciato il to stuzzicando la curiosità dei suoi fan, pubblicando qualche giorno prima una foto con delle ciocche di capelli tati. ...

BITCHYFit : Halle Berry: la verità dietro il (brutto) caschetto sfoggiato agli Oscar - degustibuss : RT @failflame: Comunque bellissimo l’omaggio di Halle Berry a Fleabag. #Oscars - DBL_IMG : J.K Rowling a Leo Viola Davis a Leo Halle Berry a Leo Angela Bassett a Leo Robert De Niro a Leo Demi Lovato a Leo D… - spazio_nello : @VincenzoOrab96 @carloalberto52 @DonPiricoddi ok, tornando al discorso dei gusti, lo 007 con la Berry secondo me è… - _PuntoZip_ : Oggi in TV: Su Rai Movie (canale 24) “Kingsman – Il cerchio d’oro” – Con Taron Egerton, Julianne Moore, Jeff Bridge… -