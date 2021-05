Guardiola: «Giocare dopo la Champions è dura. Aguero? giocatore fantastico» (Di sabato 1 maggio 2021) Pep Guardiola ha parlato nel post partita di Manchester City Crystal Palace. Ecco le parole del tecnico spagnolo Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, è intervenuto al termine del match contro il Crystal Palace ai microfoni ufficiali del club. LA GARA – «Giocare dopo la Champions League è sempre dura, ma i ragazzi sono stati straordinari» Aguero – «È un giocatore fantastico, sono felice che sia tornato. Ci godremo le ultime partite con lui» UNITED LIVERPOOL – «Daremo un’occhiata alla partita, ma saremo concentrati sulla sfida contro il PSG» L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021) Pepha parlato nel post partita di Manchester City Crystal Palace. Ecco le parole del tecnico spagnolo Pep, tecnico del Manchester City, è intervenuto al termine del match contro il Crystal Palace ai microfoni ufficiali del club. LA GARA – «laLeague è sempre, ma i ragazzi sono stati straordinari»– «È un, sono felice che sia tornato. Ci godremo le ultime partite con lui» UNITED LIVERPOOL – «Daremo un’occhiata alla partita, ma saremo concentrati sulla sfida contro il PSG» L'articolo proviene da Calcio News 24.

