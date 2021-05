Guardiola: “Dopo la Champions è sempre dura. Possibile titolo domani? Pensiamo al PSG” (Di sabato 1 maggio 2021) Pep Guardiola, tecnico del Manchester City, ha parlato al termine del match contro il Crystal Palace ai microfoni ufficiali del club: “Giocare Dopo la Champions League è sempre dura, ma i ragazzi sono stati straordinari. Aguero? È un giocatore fantastico, sono felice che sia tornato. Ci godremo le ultime partite con lui”. E’ arrivata anche una domanda sulla sfida tra Manchester United e Liverpool che potrebbe dare il titolo ai Citizens: “Daremo un’occhiata alla partita, ma saremo concentrati sulla sfida contro il PSG”. Foto: Twitter Man City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 1 maggio 2021) Pep, tecnico del Manchester City, ha parlato al termine del match contro il Crystal Palace ai microfoni ufficiali del club: “GiocarelaLeague è, ma i ragazzi sono stati straordinari. Aguero? È un giocatore fantastico, sono felice che sia tornato. Ci godremo le ultime partite con lui”. E’ arrivata anche una domanda sulla sfida tra Manchester United e Liverpool che potrebbe dare ilai Citizens: “Daremo un’occhiata alla partita, ma saremo concentrati sulla sfida contro il PSG”. Foto: Twitter Man City L'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

