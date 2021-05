Guardia costiera Tripoli costringe migranti in Libia. Più di 500 oggi a Lampedusa (Di sabato 1 maggio 2021) L'episodio documentato con video dall'equipaggio della ong Seawatch. La denuncia mentre altri migranti raggiungono le coste italiane Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 maggio 2021) L'episodio documentato con video dall'equipaggio della ong Seawatch. La denuncia mentre altriraggiungono le coste italiane

corradoformigli : Alle 6.12 di stamattina Alarm Phone ha diramato la richiesta di soccorso a tutte le autorità. A questo punto sono p… - SeaWatchItaly : Ecco come si svolge un'intercettazione della cosiddetta guardia costiera libica. Persone in pericolo picchiate e c… - SeaWatchItaly : Altre 93 persone, fra cui 13 donne e 5 bambini, sono state soccorse da #SeaWatch4 questo pomeriggio. 214 persone s… - kolemicos : RT @GiancarloDeRisi: La Guardia Costiera libica intercetta 600 clandestini e li riporta in Libia: le Ong restano di nuovo a bocca asciutta… - SoniaLaVera : RT @GiancarloDeRisi: La Guardia Costiera libica intercetta 600 clandestini e li riporta in Libia: le Ong restano di nuovo a bocca asciutta… -