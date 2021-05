Greta e Lea Favino | chi sono le figlie di Anna Ferzetta?

Ultime Notizie dalla rete : Greta Lea

YouMovies

Dopo il suo rientro in Italia, nel 2003, Anna si è legata al collega Pierfrancesco Favino , dal quale ha avuto due figlie ,. Il periodo tra il 2019 e il 2020 è stato particolarmente ...Pierfrancesco Favino è legato dal 2003 alla collega Anna Ferzetti . Pur non essendo sposati, i due hanno avuto due figlie,, nate rispettivamente nel 2006 e nel 2012. "Pierfrancesco non era famoso quando ci siamo conosciuti", ha raccontato l'attrice in un'intervista del 2017 a Io donna , spiegando come sia ...Una storia d'amore magica e solida, quella tra Anna Ferzetti e Pierfrancesco Favino: da quel primo incontro particolare al momento emozionante ...Anna Ferzetti ospite a Verissimo: l’attrice parla del suo lavoro e della sua vita privata con il collega Pierfrancesco Favino.