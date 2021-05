Gli arrestati di Parigi sono cambiati: sono diventati bambini… (Di sabato 1 maggio 2021) Innocenti, non eravamo: non lo eravamo di fronte alla nostra coscienza, alla nostra consapevolezza, alla nostra responsabilità Mi chiesero: «Lei è responsabile dei reati che le sono ascritti? Risposi veloce: «Sì». Non era vero, e lo sapevano anche loro – ma non importava. C’era il reato associativo e questo bastava. E con il “concorso morale”, di qualunque gesto fosse stato responsabile uno di noi, ne eravamo tutti colpevoli. D’altra parte, anche noi la pensavamo così: “loro” erano una associazione, “loro” erano tutti colpevoli, quanto meno per concorso morale. Gli uni e gli altri, ci eravamo comportati di conseguenza. Trovo singolare che dopo gli arresti di Parigi non si faccia che parlare delle “responsabilità personali”: tutti i processi per i fatti degli anni di piombo sono stati segnati ... Leggi su cityroma (Di sabato 1 maggio 2021) Innocenti, non eravamo: non lo eravamo di fronte alla nostra coscienza, alla nostra consapevolezza, alla nostra responsabilità Mi chiesero: «Lei è responsabile dei reati che leascritti? Risposi veloce: «Sì». Non era vero, e lo sapevano anche loro – ma non importava. C’era il reato associativo e questo bastava. E con il “concorso morale”, di qualunque gesto fosse stato responsabile uno di noi, ne eravamo tutti colpevoli. D’altra parte, anche noi la pensavamo così: “loro” erano una associazione, “loro” erano tutti colpevoli, quanto meno per concorso morale. Gli uni e gli altri, ci eravamo comportati di conseguenza. Trovo singolare che dopo gli arresti dinon si faccia che parlare delle “responsabilità personali”: tutti i processi per i fatti degli anni di piombostati segnati ...

Advertising

fattoquotidiano : Arrestati in Francia 7 ex membri delle Brigate Rosse: sono accusati di attentati terroristici durante gli Anni di P… - poliziadistato : Latina: Operazione “Crazy Cars” della #squadramobile contro la ricettazione di auto rubate, nove gli arrestati. Seq… - fattoquotidiano : Arrestati in Francia 7 ex terroristi rossi degli Anni di Piombo. Draghi: “Soddisfazione, la memoria di questi atti… - giandomenic45 : RT @francescatotolo: “Tra gli arrestati c’è un altissimo dirigente di Lotta continua: una organizzazione violenta in cui però sono cresciut… - infoitinterno : Chi sono gli ex terroristi italiani arrestati in Francia -