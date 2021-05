Giugliano, oggi l’ultimo saluto alla coppia stroncata dal Covid (Di sabato 1 maggio 2021) Giugliano. Si sono tenuti oggi i funerali della coppia di Giugliano stroncata dal Covid. Questa mattina presso la parrocchia Maria SS. delle Grazie ci sono stati i funerali di Filomena Ascione e Aniello D’Aniello. Funerali di Filomena Ascione e Aniello D’Aniello Marito e moglie sono venuti a mancare lo scorso 23 aprile, dopo essere stati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di sabato 1 maggio 2021). Si sono tenutii funerali delladidal. Questa mattina presso la parrocchia Maria SS. delle Grazie ci sono stati i funerali di Filomena Ascione e Aniello D’Aniello. Funerali di Filomena Ascione e Aniello D’Aniello Marito e moglie sono venuti a mancare lo scorso 23 aprile, dopo essere stati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

xmelaniehere : siamo al tredicesimo minuto e giugliano ha già provato due tiri in porta oggi che non l’ho messa al fanta i get it - zazoomblog : Asl Napoli 2 oggi vaccini senza prenotazione: grande affluenza a Giugliano e Afragola - #Napoli #vaccini #senza… - fabio_giugliano : RT @EnricoLetta: Oggi, a tutti, #buon25Aprile, la Festa della #Liberazione, la Festa di tutti gli #Italiani, la Festa dell’????unita. #25Apri… - fabio_giugliano : RT @lauraboldrini: Oggi esco dall’ospedale Rizzoli di Bologna. La mia gratitudine va a chi mi ha operata, curata e assistita. Torno a Roma,… -