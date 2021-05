Giro di Romandia, tappa di oggi anticipata di 2 ore. La causa, i favoriti e il percorso (Di sabato 1 maggio 2021) oggi al Giro di Romandia 2021 si svolgerà la penultima tappa, la quale è la più dura in assoluto di quest’edizione della gara svizzera. Si tratta della Sion-Thyon 2000 di 161,3 chilometri. La partenza, a causa del maltempo, è stata anticipata di due ore e si terrà, dunque, alle 10.35. L’arrivo, invece, è previsto attorno alle 15.15. IL percorso DELLA QUARTA tappa DEL Giro DI Romandia 2021 Il tracciato prevede la scalata di ben quattro colli, di cui tre di prima categoria. Nell’ordine, le prime tre salite affrontate saranno: Anzère (14,6 km al 6,9%), Lens (3,5 km al 7,7%) e Suen (13,7 km al 6,7%). L’ultima erta di giornata, in vetta alla quale è posto il traguardo, è l’ascesa che porta a Thyon 2000, la quale misura ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021)aldi2021 si svolgerà la penultima, la quale è la più dura in assoluto di quest’edizione della gara svizzera. Si tratta della Sion-Thyon 2000 di 161,3 chilometri. La partenza, adel maltempo, è statadi due ore e si terrà, dunque, alle 10.35. L’arrivo, invece, è previsto attorno alle 15.15. ILDELLA QUARTADELDI2021 Il tracciato prevede la scalata di ben quattro colli, di cui tre di prima categoria. Nell’ordine, le prime tre salite affrontate saranno: Anzère (14,6 km al 6,9%), Lens (3,5 km al 7,7%) e Suen (13,7 km al 6,7%). L’ultima erta di giornata, in vetta alla quale è posto il traguardo, è l’ascesa che porta a Thyon 2000, la quale misura ...

Advertising

zazoomblog : LIVE Giro di Romandia tappa di oggi in DIRETTA: i big si sfidano sull’ascesa di Thyon 2000 - #Romandia #tappa… - infoitsport : Giro di Romandia 2021, solo abrasioni per Stefan Küng dopo la caduta: “Sono stato fortunato” - infoitsport : Giro di Romandia 2021, Marc Soler: “Una vittoria che dà morale per il Giro, ma prima voglio difendere questa maglia… - infoitsport : Giro di Romandia, terza tappa allo spagnolo Soler sotto la pioggia - infoitsport : Giro di Romandia 2021: Marc Soler vince a Estavayer con una stoccata meravigliosa -