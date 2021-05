Giornata Mondiale della Risata 2021: il movimento dell’Oral Beauty (Di sabato 1 maggio 2021) Non esiste momento migliore della Giornata Mondiale della Risata 2021, per annunciare la nascita, anzi la crescita sempre più importante di un nuovo movimento. Si tratta dell’Oral Beauty. Se la cura della bocca (tra denti e loro contorni) poteva interessare soltanto dentifrici, collutori e spazzolini tradizionali, l’Oral Beauty ci introduce a un modo più sofisticato di prendersi cura di tutto quello che riguarda la nostra bocca. E quindi, il nostro sorriso. E la nostra Risata. Importantissima, non soltanto oggi che è la Giornata Mondiale della Risata 2021. La zona della bocca ... Leggi su amica (Di sabato 1 maggio 2021) Non esiste momento migliore, per annunciare la nascita, anzi la crescita sempre più importante di un nuovo. Si tratta. Se la curabocca (tra denti e loro contorni) poteva interessare soltanto dentifrici, collutori e spazzolini tradizionali, l’Oralci introduce a un modo più sofisticato di prendersi cura di tutto quello che riguarda la nostra bocca. E quindi, il nostro sorriso. E la nostra. Importantissima, non soltanto oggi che è la. La zonabocca ...

