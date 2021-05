(Di sabato 1 maggio 2021) La serie podcast di Mariella Milani già on air. Era il 1994 quando Mariella Milani, giornalista del Tg2, varcava per la prima volta la soglia del fashion system. In un completo blu di Armani, affrontava il suo battesimo come inviata di moda nel quartier generale di, il profeta del coraggio di osare, lo stilistafemminilità prorompente e sfrontata. Parla di lui ladiConfidential‘, laserie podcast di Milani, ideata e prodotta dalla media company Action Media Ltd e tratta dal libro omonimo edito da Sperling&Kupfer. Il racconto di uno stilista innamoratobellezza che ha creato il fenomeno delle top model, fra seduzione e trasgressione e un tragico epilogo ancora avvolto nel mistero. Nella ...

Advertising

SLN_Magazine : Gianni Versace protagonista della nuova puntata ‘Fashion Confidential’ - shewantsrxvenge : RT @pYSLrada: Gianni Versace - LizzyGrantttt : RT @pYSLrada: Gianni Versace - AMCF_22 : RT @pYSLrada: Gianni Versace - danttttas : @matgomes ai, ele em gianni versace -

Ultime Notizie dalla rete : Gianni Versace

Adnkronos

Halston, la serie Netflix con Ewan McGregor I produttori di Halston sono Ryan Murphy , lo stesso di The Assassination of, Ian Brennan, Alexis Martin Woodall, Daniel Minahan, Ewan ...In un completo blu di Armani, affrontava il suo battesimo come inviata di moda nel quartier generale di, il profeta del coraggio di osare, lo stilista della femminilità prorompente e ...Era il 1994 quando Mariella Milani, giornalista del Tg2, varcava per la prima volta la soglia del fashion system. In un completo blu di Armani, affrontava il suo battesimo come inviata di moda nel qua ...REGGIO EMILIA. L’alta moda e la vita, l’attenzione verso gli umili e il brand del fratello Gianni Versace. Santo Domenico Versace, imprenditore del settore moda, dirigente daz ...