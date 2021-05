Giampieri prima scartato dalle Marche e ora candidato alla presidenza di tutte le Autorità portuali: 'Ma ci voglio pensare bene' (Di sabato 1 maggio 2021) Pensava di chiudere la porta di Molo Santa Maria, sede dell'Autorità di sistema portuale Adriatico Centrale, e invece si è aperto un portone. Per Rodolfo Giampieri la vita è davvero come scartare un ... Leggi su corriereadriatico (Di sabato 1 maggio 2021) Pensava di chiudere la porta di Molo Santa Maria, sede dell'di sistema portuale Adriatico Centrale, e invece si è aperto un portone. Per Rodolfola vita è davvero come scartare un ...

Advertising

giampieri_f : @Corriere Giusto: rispetto per l’Italia; ma se mandiamo in giro per il mondo un Ministro degli Esteri come Di Maio.… - Carlino_Ancona : Giampieri, il ciriachino d’oro prima dell’addio -