GF Vip, è finita tra Luca Onestini e Ivana Mrazova? La foto parla chiaro (Di sabato 1 maggio 2021) Continuano insistenti le voci di crisi riguardanti la coppia formata da Luca Onestini e Ivana Mrazova, che si sono conosciuti e fidanzati nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Oltre a non comparire insieme ormai da tempo, ci sono stati diversi avvistamenti dell’ex tronista di Uomini e Donne assieme ad altre ragazze: erano delle semplici amiche? A dar da pensare, poi, è stato un post pubblicato da Luca su Instagram. Seduto in un’auto sportiva, il modello ha commentato lo scatto con una didascalia eloquente: “Vuoi salire?”. Molti lo hanno interpretato come un invito fatto a una nuova ipotetica donna o a tutte le donne; insomma, come un modo per far capire di essere tornato sulla piazza. Ma Onestini non ha commentato queste voci, né lo ha fatto Ivana, che attualmente si ... Leggi su anticipazionitv (Di sabato 1 maggio 2021) Continuano insistenti le voci di crisi riguardanti la coppia formata da, che si sono conosciuti e fidanzati nella Casa del Grande Fratello Vip 2. Oltre a non comparire insieme ormai da tempo, ci sono stati diversi avvistamenti dell’ex tronista di Uomini e Donne assieme ad altre ragazze: erano delle semplici amiche? A dar da pensare, poi, è stato un post pubblicato dasu Instagram. Seduto in un’auto sportiva, il modello ha commentato lo scatto con una didascalia eloquente: “Vuoi salire?”. Molti lo hanno interpretato come un invito fatto a una nuova ipotetica donna o a tutte le donne; insomma, come un modo per far capire di essere tornato sulla piazza. Manon ha commentato queste voci, né lo ha fatto, che attualmente si ...

