German Denis | da ‘Santo Espedito’ alla prima notte di nozze Quattro figli nati in giro per il mondo

(Di sabato 1 maggio 2021)Gustavoè soprannominato ‘El Tanque‘ (il carro armato) per via della sua grande forza fisica. L’attaccante gioca con la Reggina. Cresciuto calcisticamente nel Talleres, passa poi al Quilmes e al Los Andes, con cui mette a segno 19 reti. Qui le prime avance dall’Italia, è il Cesena a credere in lui ma l’attaccante è ancora acerbo: solo 3 reti in 29 presenze. Torna in Argentina: bene con Arsenal de Sarandì e Colon, ma all’Independiente esplode. In due anni, 70 presenze e 37 reti. E allora, ecco il ritorno in Italia: il Napoli è da poco tornato in Serie A,raggiunge nella città partenopea un altro argentino, Ezequiel Lavezzi. ‘El Tanque’ segna 13 reti in due anni. Poi va in Friuli, all’Udinese. Ma è all’Atalanta che mostra il meglio di sé in Italia: cinque anni a Bergamo, oltre 150 presenze e 56 reti. ...