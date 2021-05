Gazzetta - Sinisa | ' Salvi subito' Battere la Fiorentina per il Bologna del futuro

sportli26181512 : Mihajlovic: 'Sempre questi rigori contro di noi... E la partita è finita lì': Mihajlovic: 'Sempre questi rigori con… - infoitsport : Gazzetta – Saputo vota Sinisa: “Avanti insieme, il Bologna crescerà” -

Ultime Notizie dalla rete : Gazzetta Sinisa

Tuttobolognaweb

Ieri il tecnico ha tenuto a lungo i rossoblù davanti al video. Vuole tre punti - salvezza per vendicare lo 0 - 4 del luglio 2020 e avviare il ...In questi anniha fatto un gran lavoro''. Proprio al Dall'Ara nel gennaio 2020 Iachini cominciò l'avventura alla guida dei viola: ''Anche l'anno scorso trovai la stessa situazione, pressioni e ...Ieri il tecnico ha tenuto a lungo i rossoblù davanti al video. Vuole tre punti-salvezza per vendicare lo 0-4 del luglio 2020 e avviare il mercato ...ROMA, 30 APR - La Fiorentina da stasera sarà in ritiro, aspettando la sfida di domenica a Bologna. ''Lo hanno chiesto i giocatori - ha dichiarato Beppe Iachini - a dimostrazione di quanta voglia hanno ...