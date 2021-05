Galan, la procura chiede il processo per i commercialisti dell’ex presidente del Veneto di cui ha seguito il patrimonio all’estero (Di sabato 1 maggio 2021) Sette anni dopo lo scandalo Mose, arriva al capolinea un’inchiesta che aveva preso avvio dal patrimonio di Giancarlo Galan, ex presidente della Regione Veneto ed ex ministro, ed era approdata alle attività di alcuni commercialisti operanti con la Svizzera. Un paio di anni fa era stato scoperto un giro di una ventina di milioni di euro finiti nelle banche elvetiche o in qualche paradiso fiscale, tra cui c’era anche un milione e mezzo di euro riconducibile all’esponente di Forza Italia. La Guardia di finanza ha seguito le tracce del denaro per arrivare al “tesoro” di Galan, ovvero i soldi delle tangenti accantonati all’estero e si è imbattuta nelle attività di un importante studio Veneto. Adesso la procura di Padova ha ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 1 maggio 2021) Sette anni dopo lo scandalo Mose, arriva al capolinea un’inchiesta che aveva preso avvio daldi Giancarlo, exdella Regioneed ex ministro, ed era approdata alle attività di alcunioperanti con la Svizzera. Un paio di anni fa era stato scoperto un giro di una ventina di milioni di euro finiti nelle banche elvetiche o in qualche paradiso fiscale, tra cui c’era anche un milione e mezzo di euro riconducibile all’esponente di Forza Italia. La Guardia di finanza hale tracce del denaro per arrivare al “tesoro” di, ovvero i soldi delle tangenti accantonatie si è imbattuta nelle attività di un importante studio. Adesso ladi Padova ha ...

