Gaia Gentile | online con il video “Fuori tendenza”

(Di sabato 1 maggio 2021) È uscito venerdì 30 aprile ilclip di, il singolo della cantautrice pugliese, che anticipa “Sono”, il nuovo album di inediti in uscita il 14 maggio. Scopriamo qualcosa in più al riguardo. Qualcosa in più sulin questo esperimento, in collaborazione con il regista Giuseppe Marco Albano, ha ripensato il suo concetto di, attraverso un percorso artistico fatto di opere d’arte al femminile. Durante ilclip, la protagonista diventa interprete delle sue opere d’arte preferite, punto di riferimento per la sua vita artistica: da Man Ray ad Andy Warhol, passando per Klimt e Frida Kahlo. ...