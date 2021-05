Forte grandinata a Sommacampagna, danni alle coltivazioni: avviato lo stato di crisi (Di sabato 1 maggio 2021) Violenta grandinata nella zona di Sommacampagna: Zaia ha chiesto di avviare la predisposizione di un decreto per la dichiarazione dello stato di crisi. su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 1 maggio 2021) Violentanella zona di: Zaia ha chiesto di avviare la predisposizione di un decreto per la dichiarazione dellodi. su Notizie.it.

Advertising

Surfiniae : RT @SimoNetOnTheNet: L'uomo ha la superbia di voler controllare e dominare tutto, di dire 'vabbè ma se facciamo tutto per bene non succede… - SimoNetOnTheNet : L'uomo ha la superbia di voler controllare e dominare tutto, di dire 'vabbè ma se facciamo tutto per bene non succe… -