Fonseca | “Da marzo è iniziato il nostro calo Sono mancati giocatori importanti nella fase decisiva”

Il tecnico della Roma, Paulo Fonseca, ha parlato alla vigilia della gara di campionato contro la Sampdoria. Queste le parole del portoghese: "Fino all'inizio di marzo siamo stati quasi sempre nella terza o quarta posizione. Penso che a marzo abbiamo iniziato a non stare bene e d è iniziato il nostro calo. Per me è chiaro: Sono mancati i giocatori importanti nella fase decisiva della stagione. Avevamo tante gare e questo è stato decisivo". Il consiglio che darebbe alla società?"Io Sono l'allenatore. Sono focalizzato solo sulle partite da qui alla fine della stagione. Non devo dare consigli alla società".

