Fondi per il teatro di Nocera Superiore, Valle del Sarno e Scafati (Di sabato 1 maggio 2021) “Grandi notizie per i beni culturali dell’Agro Sarnese Nocerino e di tutta la provincia di Salerno: dopo le mie tenaci e continue richieste, finalmente sono stati inseriti nel programma triennale 2021-23 i lavori dei beni archeologici di Nocera, Scafati e di tutta la Valle del Sarno. Il Ministero della Cultura con il Dm179 del 26 aprile 2021 ha finanziato i lavori nell’area archeologica del teatro ellenistico romano di Nocera Superiore per 200 mila euro e sosterrà economicamente il catalogo e la conservazione dei reperti della Necropoli protostorica della Valle del Sarno per 100 mila euro. Un patrimonio inestimabile quest’ultimo, in quanto interessa l’area di Nocera Inferiore e Superiore, ma anche ... Leggi su cronachesalerno (Di sabato 1 maggio 2021) “Grandi notizie per i beni culturali dell’Agro Sarnese Nocerino e di tutta la provincia di Salerno: dopo le mie tenaci e continue richieste, finalmente sono stati inseriti nel programma triennale 2021-23 i lavori dei beni archeologici die di tutta ladel. Il Ministero della Cultura con il Dm179 del 26 aprile 2021 ha finanziato i lavori nell’area archeologica delellenistico romano diper 200 mila euro e sosterrà economicamente il catalogo e la conservazione dei reperti della Necropoli protostorica delladelper 100 mila euro. Un patrimonio inestimabile quest’ultimo, in quanto interessa l’area diInferiore e, ma anche ...

DSantanche : Moltiplicati di dieci volte gli aiuti agli stranieri. A Sala vorrei chiedere solo: ma, viste le file di milanesi in… - petergomezblog : Durigon, imbarazzo nel governo per la frase sui fondi Lega: “Il generale che indaga lo abbiamo messo noi”. Di Maio:… - repubblica : Usa: Biden cancella i progetti per il muro di confine con il Messico finanziati da fondi della Difesa - MScherzare : RT @DSantanche: Moltiplicati di dieci volte gli aiuti agli stranieri. A Sala vorrei chiedere solo: ma, viste le file di milanesi in attesa… - alcinx : RT @Open_gol: Nel documento ci sono tutte le strategie per investire i fondi del NextGenEu -