Fiorentina a Bologna (domenica, ore 15, Dazn): per 3 punti salvezza. Mihajlovic (senza 7 titolari) tende la trappola. Formazioni (Di sabato 1 maggio 2021) L'obiettivo? Vincere a Bologna, conquistare tre punti e cominciare (con l'ipotetica quota 37 in classifica) a guardare la salvezza da vicino. Il rischio? La trappola che Sinisa Mihajlovic cercherà sicuramente di tendere ai viola, verso i quali contiua ad avere il dente avvelenato dopo l'esperienza vissuta in riva all'Arno, che lui ricorda con amarezza. Il Bologna è reduce dalla batosta di Bergamo (sconfitta 5-0 contro l'Atalanta) e lui ha strigliato a dovere i suoi giuocatori, difensori in primis

