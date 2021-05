Figliuolo |  «Inammissibile che il personale sanitario non si vaccini | le Asl facciano rispettare la legge»

(Di sabato 1 maggio 2021) Il generale Francesco, commissario straordinario all’emergenza Covid, ha rilasciato una lunga intervista a Repubblica. Ieri in Italia sono state raggiunte le 500mila dosi di vaccino somministrate. La sua idea è arrivare a un milione a giugno. Sulla possibilità di aprire alle vaccinazioni nelle aziende dichiara: «Abbiamo censito 730 punti vaccinali aziendali. Il sistema è aperto e potrebbe crescere a dismisura. Speriamo di aprire alle aziende il prima possibile, appena messi in sicurezza gli over 65. A parità di buona salute, nessuno si scandalizza se una persona di 38 anni che lavora alle presse o nel turismo arriva prima di una di 54 perché la sua azienda è stata più veloce. Lo proporrò al presidente del Consiglio. Speriamo di arrivare a fine maggio all’obiettivo». Qualche giorno fa Pfizer ha annunciato di essere vicina alla produzione di ...

Questo è". Così il Commissario Straordinario per l'emergenza Covid - 19, Gen. Francesco Paolo, ai microfoni del programma di Rai1 "Porta a Porta"."Prudenzialmente il commissariosta lavorando a 45 milioni di dosi di vaccini in arrivo ...non investire in una indipendenza vaccinale mentre l'Europa ha chiaramente fallito è. ...Il commissario straordinario all’emergenza Covid: “Così passeremo un’estate tranquilla, ma sempre seguendo le regole” ...(LaPresse) – “Il personale sanitario che rifiuta di vaccinarsi? Lo dice il generale Francesco Paolo Figliuolo a Porta a Porta Non si può pensare di andare in prima linea vicino a degli ammalati, che m ...