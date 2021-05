FIFA 21: Pacchetto “Il Calcio è Tutto” disponibile nel negozio di FUT – Rivoluzione in arrivo? (Di sabato 1 maggio 2021) EA Sports, tramite i menu della web app della popolare modalità FIFA 21 Ultimate Team, ha annunciato che nel negozio di FUT è ora disponibile il Pacchetto “Il Calcio è Tutto”. Il Pacchetto è composto da un Tema Stadio, un kit per le partite casalinghe ed uno per le partite in trasferta; tutti acquistabili singolarmente o in un’unica soluzione a cui si aggiunge anche l’oggetto tifo. Si tratta di una novità assoluta nella storia della modalità più seguita dai fan della serie. Stando alle indiscrezioni che stanno trapelando dal web sembra che questo sia solo il primo tassello di una Rivoluzione totale di FUT che ritroveremo in FIFA 22. Oltre a pacchetti come quello già citato sembra che nelle prossime edizioni la software house ... Leggi su fifaultimateteam (Di sabato 1 maggio 2021) EA Sports, tramite i menu della web app della popolare modalità21 Ultimate Team, ha annunciato che neldi FUT è orail“Il”. Ilè composto da un Tema Stadio, un kit per le partite casalinghe ed uno per le partite in trasferta; tutti acquistabili singolarmente o in un’unica soluzione a cui si aggiunge anche l’oggetto tifo. Si tratta di una novità assoluta nella storia della modalità più seguita dai fan della serie. Stando alle indiscrezioni che stanno trapelando dal web sembra che questo sia solo il primo tassello di unatotale di FUT che ritroveremo in22. Oltre a pacchetti come quello già citato sembra che nelle prossime edizioni la software house ...

ultimateteamit : *NEW* #FIFA21 #FUT #FUT21 Pacchetto 'Il Calcio è Tutto' disponibile nel negozio di FUT - Rivoluzione in arrivo? - Gabrituro : @EA_FIFA_Italia scusate ho sbloccato il pacchetto gratis con Twitch prime ma non me lo consegna nel gioco.. mi pote… - MauroChosenOne : Dispiace che solo la Serie A non abbia capito che è più comodo vendere il pacchetto completo dei diritti delle squa… - germanocassese : Sono ufficialmente milionario su Fifa apro pacchetto e trovo Neymar, quale miglior modo di festeggiare. @Bresingar -