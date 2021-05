Festa Inter negli spogliatoi | Conte salta | «La capolista se ne va» – VIDEO

(Di sabato 1 maggio 2021) Antonioe i suoi calciatori pazzi di gioiaper ladell’: Scudetto ad un passo –Antonioe i suoi calciatori pazzi di gioia. I nerazzurri hanno vinto contro il Crotone per 2-0 con le reti di Eriksen e Hakimi e sono ormai ad un passo dalla conquista matematica dello Scudetto. Se l’Atalanta domani non dovesse vincere con il Sassuolo l’vincerebbe il diciannovesimo titolo., canti e balli al ritmo del noto coro: «Lase ne va».O "? ?? ?? ?????????…" #Crotone#FORZA...

...e tutti hanno capito che potevamo fare qualcosa che resterà nella storia dell', ovvero far cadere un regno che durava da 9 anni. I ragazzi meritano questa grande soddisfazione ". La...Abbiamo capito che c'era la possibilità di vincere questo scudetto e di rimanere nella storia dell'. E stiamo riuscendo nell'impresa di far cadere un regno che durava da 9 anni".VICINA ? ...L’Inter è davvero ad un passo dallo scudetto. I ragazzi di Antonio Conte, con la vittoria per 2-0 sul campo del Crotone targata Eriksen ed Hakimi, adesso è ad un solo punto dalla conquista matematica ...L'Inter ha scucito lo scudetto dal petto della Juventus. L'ha detronizzata. Le ha sottratto corona e scettro. Li deteneva da ben 9 anni consecutivi durante i quali ha dominato in Serie A vincendo altr ...