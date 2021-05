Felicissima Sera | Eros Ramazzotti su Michelle Hunziker | “A letto non rideva” | momento imperdibile

Advertising

FBiasin : Ho fatto 4 chiacchiere con #PioeAmedeo. Hanno parlato di catcalling, parole proibite, ipocrisia, matrimoni, Donnar… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con lo show di @piodantini e @amedeogrieco #FelicissimaSera. Ospiti… - NaliOfficial : Questa sera ci vediamo ad @AmiciUfficiale e io sono felicissima ?? #Dieci #Nuda10 #Amici20 - amicii_news : RT @framarin: #FelicissimaSera: gli influencer della 3a puntata @FelicissimaTv @RickyPalazzolo @amicii_news @Manuel_Real_Off @_Lalluby_ @la… - VigilanzaT : #AscoltiTv #30aprile. Pio e Amedeo chiudono 'al bacio', crescono in spettatori e share e distaccano ampiamente Top… -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima Sera

Le risate, la spensieratezza e le emozioni regalate dall'ultima puntata dinon hanno messo in secondo piano il gesto di solidarietà compiuto da Eros Ramazzotti . Una ciliegina sulla torta, ha detto qualcuno, della serata conclusiva dello show dei record di ...Eros Ramazzotti è stato uno degli ospiti dell'ultima puntata di '', il programma condotto dal duo comico Pio e Amedeo. Sono stati tantissimi i momenti divertenti vissuti nell'arco della serata. E il cantante è stato uno dei protagonisti assoluti, ...Ecco perché sono felice della scelta di riportare in vita il locale, anche attraverso il crowdfunding. Quella piramide di suono e di luce non può diventare un rudere e seguire l’ingrato destino ...Nel corso della sua ospitata a Felicissima Sera, Eros Ramazzotti ha parlato di Michelle Hunziker, l'ex moglie: sentite un po' cosa ha detto.