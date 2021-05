Felicissima sera, Eros Ramazzotti senza freni su Michelle Hunziker (Di sabato 1 maggio 2021) Eros Ramazzotti guest star a Felicissima sera tra battute e solidarietà Eros Ramazzotti è stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di “Felicissima sera”, lo show di Pio e Amedeo su Canale 5, in onda venerdì 30 aprile. I due attori comici hanno stuzzicato Eros a lungo sulla sua ex moglie e mamma di Aurora Ramazzotti, Michelle Hunziker. In particolare Pio e Amedeo hanno osannato il suo famoso lato B ritratto nella pubblicità del marchio Roberta. “Non sai che facevo io, guarda ho i calli” ha esclamato Amedeo rivolgendosi al cantante: “Sì bello, anche adesso è in forma, mi sembra che stia bene”, ha commentato Eros togliendosi dall’imbarazzo. Leggi anche–> ... Leggi su 361magazine (Di sabato 1 maggio 2021)guest star atra battute e solidarietàè stato uno degli ospiti dell’ultima puntata di “”, lo show di Pio e Amedeo su Canale 5, in onda venerdì 30 aprile. I due attori comici hanno stuzzicatoa lungo sulla sua ex moglie e mamma di Aurora. In particolare Pio e Amedeo hanno osannato il suo famoso lato B ritratto nella pubblicità del marchio Roberta. “Non sai che facevo io, guarda ho i calli” ha esclamato Amedeo rivolgendosi al cantante: “Sì bello, anche adesso è in forma, mi sembra che stia bene”, ha commentatotogliendosi dall’imbarazzo. Leggi anche–> ...

FBiasin : Ho fatto 4 chiacchiere con #PioeAmedeo. Hanno parlato di catcalling, parole proibite, ipocrisia, matrimoni, Donnar… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con lo show di @piodantini e @amedeogrieco #FelicissimaSera. Ospiti… - NaliOfficial : Questa sera ci vediamo ad @AmiciUfficiale e io sono felicissima ?? #Dieci #Nuda10 #Amici20 - ivanburatti : Pio e Amedeo senza freni, tra stereotipi LGBT e banalità: una “Felicissima Sera”, non per i “ricch*oni”… - bubinoblog : #ASCOLTITV 30 APRILE 2021: L'ULTIMA DI FELICISSIMA SERA, TOP DIECI, QUARTO GRADO, ZORO E CROZZA -