Felicissima Sera | Amedeo bacia Laura Chiatti | “Sono sconvolta | al primo ciak” | cos’è successo

Advertising

FBiasin : Ho fatto 4 chiacchiere con #PioeAmedeo. Hanno parlato di catcalling, parole proibite, ipocrisia, matrimoni, Donnar… - QuiMediaset_it : In prima serata su #Canale5 ultimo appuntamento con lo show di @piodantini e @amedeogrieco #FelicissimaSera. Ospiti… - NaliOfficial : Questa sera ci vediamo ad @AmiciUfficiale e io sono felicissima ?? #Dieci #Nuda10 #Amici20 - CorriereCitta : #AscoltiTv venerdì 30 aprile 2021: #TopDieci, #FelicissimaSera, #Propaganda Live, dati Auditel e share - Paola63689975 : RT @VigilanzaT: @MasterAb88 Pio e Amedeo meritano alla grande tutto il successo che hanno avuto con Felicissima sera -

Ultime Notizie dalla rete : Felicissima Sera

Pio e Amedeo regalano attimi di grande ironia e leggerezza, ma come già accaduto durante le prime due puntate del loro show '' , anche durante l'ultimo appuntamento si ritagliano un momento di riflessione e questa volta affrontano il problema dei tanti termini che oggi risultano offensivi. - - > Leggi Anche ...... dopo Maria De Filippi e Francesco Totti, anche Eros Ramazzotti si presta all'irriverente intervista di Pio e Amedeo , che ha aperto la terza puntata di '' . Attraverso una serie di ...«Mi sentivo oppresso dal suo comportamento autoritario e a 14 anni sono scappato di casa, non andando oltre ai giardinetti e tornando la sera ... come un tempo. Era felice che imparassi ...L'ultima puntata di Felicissima Sera, il varietà di Pio e Amedeo, ha aperto non poche polemiche e ha diviso il web. Ecco cosa è successo.