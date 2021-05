Fedez smaschera chi in Rai voleva censurare il suo discorso sui leghisti omofobi: il video della telefonata (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi pomeriggio prima del suo discorso sull’omofobia e il DDL Zan, Fedez ha denunciato una tentata censura in Rai. “È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perché venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione purtroppo che non c’è stata in prima battuta o meglio, dai vertici di Rai 3 mi hanno chiesto di omettere dei partiti e dei nomi e di edulcorare il contenuto. Ho dovuto lottare un pochino, ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente. Come ci insegna il Primo Maggio, nel nostro piccolo dobbiamo lottare per le cose importanti. Ovviamente da persona libera mi assumo tutte le responsabilità e le conseguenze di ciò che dico e faccio”. Fonti Rai hanno smentito la tentata censura e così Fedez ha sganciato la bomba, un video in cui gli ... Leggi su biccy (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi pomeriggio prima del suosull’a e il DDL Zan,ha denunciato una tentata censura in Rai. “È la prima volta che mi succede di dover inviare il testo di un mio intervento perché venga sottoposto ad approvazione politica, approvazione purtroppo che non c’è stata in prima battuta o meglio, dai vertici di Rai 3 mi hanno chiesto di omettere dei partiti e dei nomi e di edulcorare il contenuto. Ho dovuto lottare un pochino, ma alla fine mi hanno dato il permesso di esprimermi liberamente. Come ci insegna il Primo Maggio, nel nostro piccolo dobbiamo lottare per le cose importanti. Ovviamente da persona libera mi assumo tutte le responsabilità e le conseguenze di ciò che dico e faccio”. Fonti Rai hanno smentito la tentata censura e cosìha sganciato la bomba, unin cui gli ...

