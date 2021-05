Fedez contro la Lega: “Ecco le loro frasi omofobe della Lega”, Salvini risponde (Di sabato 1 maggio 2021) Concerto Primo Maggio, Fedez: “Per la prima volta sottoposto ad approvazione politica”, poi passa all’attacco della Lega sul ddl Zan. Fedez sale sul palco del concerto del Primo Maggio e ribadisce quello che aveva annunciato via social prima della sua esibizione: “E’ la prima volta che mi è successo di dover inviare il testo di un mio intervento perché venisse sottoposto ad approvazione politica”. Affermazione che la Rai smentisce. Il rapper comunque non si lascia intimidire e fa i nomi e cognomi dei rappresentanti della Lega che avversano il ddl Zan. Poi l’appello al premier per il mondo dello spettacolo. L’intervento di Fedez – “In prima battuta l’approvazione non c’è stata – spiega il rapper dal ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 maggio 2021) Concerto Primo Maggio,: “Per la prima volta sottoposto ad approvazione politica”, poi passa all’attaccosul ddl Zan.sale sul palco del concerto del Primo Maggio e ribadisce quello che aveva annunciato via social primasua esibizione: “E’ la prima volta che mi è successo di dover inviare il testo di un mio intervento perché venisse sottoposto ad approvazione politica”. Affermazione che la Rai smentisce. Il rapper comunque non si lascia intimidire e fa i nomi e cognomi dei rappresentantiche avversano il ddl Zan. Poi l’appello al premier per il mondo dello spettacolo. L’intervento di– “In prima battuta l’approvazione non c’è stata – spiega il rapper dal ...

