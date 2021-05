Fedez asfalta gli omofobi leghisti al Concertone del 1° maggio: il discorso da incorniciare (Di sabato 1 maggio 2021) Sono mesi che Fedez si batte perché il DDL Zan diventi legge. Oggi al Concertone del 1° maggio il rapper ha fatto un discorso che merita la nostra standing ovation. Un discorso che mi ha sinceramente commosso e che ha mostrato la bella persona che è Federico. “A proposito di Super Lega. Il sonnecchiante Ostellari ha deciso che un ddl già approvato alla Camera, massima espressione del popolo, può essere bloccato dalla voglia di protaognismo di un singolo, cioé se stesso. Lui fa parte di uno schieramento politico che negli anni si è distinto per la sua grande lotta all’uguaglianza. Vi decanterò alcuni loro aforismi. ‘Se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno’. Giovanni De Paoli consigliere regionale Lega Liguria. ‘I gay? Che inizino a comportarsi come persone normali’ Alessandro Rinaldi Consigliere ... Leggi su biccy (Di sabato 1 maggio 2021) Sono mesi chesi batte perché il DDL Zan diventi legge. Oggi aldel 1°il rapper ha fatto unche merita la nostra standing ovation. Unche mi ha sinceramente commosso e che ha mostrato la bella persona che è Federico. “A proposito di Super Lega. Il sonnecchiante Ostellari ha deciso che un ddl già approvato alla Camera, massima espressione del popolo, può essere bloccato dalla voglia di protaognismo di un singolo, cioé se stesso. Lui fa parte di uno schieramento politico che negli anni si è distinto per la sua grande lotta all’uguaglianza. Vi decanterò alcuni loro aforismi. ‘Se avessi un figlio gay lo brucerei nel forno’. Giovanni De Paoli consigliere regionale Lega Liguria. ‘I gay? Che inizino a comportarsi come persone normali’ Alessandro Rinaldi Consigliere ...

dreamersbreeze : RT @DarthCesco: Federico Leonardo Lucia in arte Fedez che asfalta i leghisti in diretta nazionale su Rai 3 #concertone - ForseDormirai_ : RT @sammsd1998: Il discorso di Fedez dove asfalta Ostellari, Pillon, gli omofobi, il caro Mario, la Lega e la vicedirettrice di Rai 3 in di… - acidvxn : RT @sammsd1998: Il discorso di Fedez dove asfalta Ostellari, Pillon, gli omofobi, il caro Mario, la Lega e la vicedirettrice di Rai 3 in di… - worthvouis : RT @sammsd1998: Il discorso di Fedez dove asfalta Ostellari, Pillon, gli omofobi, il caro Mario, la Lega e la vicedirettrice di Rai 3 in di… - Marta00643147 : RT @therealengie: Due mesi fa a Sanremo con i braccialetti anti ansia ed oggi asfalta: Ostellari, Pillon, gli omofobi, il caro Mario, la Le… -