Fedez al Primo Maggio | la Lega | “Non pagatelo se fa politica” e la replica

Con la presenza di Fedez al Primo Maggio non poteva mancare la posizione della Lega. Il partito di Matteo Salvini, infatti, ha espresso un parere netto sullo show organizzato dai sindacati che ricorre ogni anno alla notizia della partecipazione del rapper e imprenditore milanese. Federico Lucia, del resto, nelle ultime settimane ha più volte "dissato" il carroccio in merito all'approvazione del ddl Zan di cui solo negli ultimi giorni è stata decisa la calendarizzazione con Ostellari in veste di relatore. Fedez non si è mai tirato indietro dal punzecchiare Simone Pillon, il più acceso oppositore del disegno di legge, e in ultima battuta è riuscito ad attirare l'attenzione del segretario Salvini. Quest'ultimo, con gran sorpresa – o forse no – ha manifestato la sua attestazione di stima nei ...

