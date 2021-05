Fedez al Concertone 1 maggio diventa caso politico (Di sabato 1 maggio 2021) Fedez al Concertone del primo maggio diventa un caso politico. La Lega, prima dell’esibizione del rapper, si schiera contro l’eventuale show politico dell’artista: “Se Fedez userà a fini personali il concerto del 1 maggio per fare politica, calpestando il senso della festa dei lavoratori, la Rai dovrà impugnare il contratto e lasciare che i sindacati si sobbarchino l’intero costo dell’evento”, dicono dicono i senatori e deputati della Lega in Vigilanza Rai. Matteo Salvini con un tweet interviene: “Il ‘Concertone’ costa circa 500.000 euro agli italiani, a tutti gli italiani, quindi i comizi ‘de sinistra’ sarebbero fuori luogo”. Fedez risponde al leader del Carroccio: “Io vado al ... Leggi su sbircialanotizia (Di sabato 1 maggio 2021)aldel primoun. La Lega, prima dell’esibizione del rapper, si schiera contro l’eventuale showdell’artista: “Seuserà a fini personali il concerto del 1per fare politica, calpestando il senso della festa dei lavoratori, la Rai dovrà impugnare il contratto e lasciare che i sindacati si sobbarchino l’intero costo dell’evento”, dicono dicono i senatori e deputati della Lega in Vigilanza Rai. Matteo Salvini con un tweet interviene: “Il ‘’ costa circa 500.000 euro agli italiani, a tutti gli italiani, quindi i comizi ‘de sinistra’ sarebbero fuori luogo”.risponde al leader del Carroccio: “Io vado al ...

Fedez : Io vado al concertone a gratis e pago i miei musicisti che non lavorano da un anno e sul palco vorrei esprimermi da… - Agenzia_Ansa : Concertone del Primo Maggio, è scontro tra Fedez e Salvini. Il leader della Lega: 'Costa circa 500.000 euro agli it… - petergomezblog : Fedez al Concertone, attacchi preventivi dalla Lega. Salvini: “No a comizi con i soldi nostri”. Lui: “Ci costate 49… - ArmandoCapone : Ai posti di lavoro persi ed alle attività chiuse si pensa domani... meglio fare il comizio per il #DDLZan! #fedez #concertone - 80sBVLGARI : RT @AlbiIndecente: Non Fedez che sta facendo il devasto in diretta tv. #1M2021 #concertone -