Fabrizio Bracconeri | dalla depressione alla dura malattia del figlio | Ecco che fine ha fatto

Fabrizio Bracconeri e il periodo buio che lo ha colpito: dalla depressione alla malattia del figlio. Ecco come sta oggi Le curiosità su Fabrizio (Foto Web)Fabrizio Bracconeri è un attore italiano e personaggio televisivo nato a Roma nel 1964. Uno dei volti più conosciuti in diversi film di Carlo Verdone, uno di questi Acqua e sale. Nato e cresciuto in uno dei quartieri di Roma, Primavalle ottiene delle piccole parti in alcune pellicole cinematografiche negli anni 80, ma il vero esordio nel 1983 con il film Acqua e Sale di Carlo Verdone. Il modo in cui Fabrizio ottenne una parte è alquanto bizzarro: egli lavorava nell'officina dello zio di cui Verdone ...

Lockdown all'italiana (Film, 2020) Un film che può vantare due primati: il debutto alla regia di Enrico Vanzina (di solito sceneggiatore) – dopo la morte del fratello Carlo – e il primo lavoro di fiction su un tema ...

