F1 Portogallo 2021, Qualifiche Portimao - Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8 (Di sabato 1 maggio 2021) Mercedes protagonista nella prima giornata di prove libere in Portogallo (Diretta Esclusiva Sky Sport, differita Tv8) dove domenica si correrà la terza prova della stagione 2021 di Formula 1. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton si sono alternati al comando della classifica dei tempi con il campione del... Leggi su digital-news (Di sabato 1 maggio 2021) Mercedes protagonista nella prima giornata di prove libere inSkyTv8) dove domenica si correrà la terza prova della stagionedi Formula 1. Valtteri Bottas e Lewis Hamilton si sono alternati al comando della classifica dei tempi con il campione del...

Advertising

SkySportF1 : Vettel si ferma nel box della McLaren nelle libere del GP Portogallo a Portimao. VIDEO #PortugueseGP ???? #SkyMotori… - SkySportF1 : F1, GP Portogallo: l'analisi delle prove libere da Portimao #PortugueseGP ???? #SkyMotori #F1 #Formula1 - SkySportF1 : ?? Miglior tempo di Hamilton (?? #FP2) ? Tempi e cronaca ? - BeppeMastrotta : RT @SkySportMotoGP: ? Moto distrutta per #MM93, pilota ok ?? Il video della caduta in curva 7 #SpanishGP ???? #SkyMotori #MotoGP #SkyMotoGP… - ilgladiatore36 : #F1 : #PortugueseGP : Analisi Fp2: Subito duello Verstappen-Hamilton, Ferrari bene con il nuovo fondo -