F1, Max Verstappen: “Non sognavo certo la terza posizione, purtroppo Vettel ha rovinato il mio giro nella Q3” (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi Max Verstappen non ha troppa voglia di sorridere dopo il terzo posto al termine delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo, terza prova del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul circuito di Portimao l’olandese, almeno fino a questa mattina, sembrava il chiaro favorito, sia per la giornata odierna, sia in vista della gara di domani. Il portacolori della Red Bull, invece, si ferma ad oltre tre decimi dalla pole position di Valtteri Bottas, che è andato a soffiare la 100esima partenza al palo della carriera del compagno di scuderia Lewis Hamilton. Dopo due gare nelle quali sembrava impeccabile, oggi la RB16B di Max Verstappen è sembrata molto lontana dalla perfezione, sia a livello di grip, sia di stabilità in curva. Ma, l’aspetto più preoccupante per il team di Milton Keynes, è vedere nuovamente una Mercedes dominante, sotto ogni ... Leggi su oasport (Di sabato 1 maggio 2021) Oggi Maxnon ha troppa voglia di sorridere dopo il terzo posto al termine delle qualifiche del Gran Premio del Portogallo,prova del Mondiale di Formula Uno 2021. Sul circuito di Portimao l’olandese, almeno fino a questa mattina, sembrava il chiaro favorito, sia per la giornata odierna, sia in vista della gara di domani. Il portacolori della Red Bull, invece, si ferma ad oltre tre decimi dalla pole position di Valtteri Bottas, che è andato a soffiare la 100esima partenza al palo della carriera del compagno di scuderia Lewis Hamilton. Dopo due gare nelle quali sembrava impeccabile, oggi la RB16B di Maxè sembrata molto lontana dalla perfezione, sia a livello di grip, sia di stabilità in curva. Ma, l’aspetto più preoccupante per il team di Milton Keynes, è vedere nuovamente una Mercedes dominante, sotto ogni ...

calciepugnii : max verstappen tu domani mi devi fare una partenza spaziale che quella di Imola in confronto è stata una merda CHIARO?! - thiskindofrushh : RT @anK_hOr: Che ansia continua tifare Max Verstappen - OA_Sport : #F1, Max #Verstappen: “Non sognavo certo la terza posizione, purtroppo #Vettel ha rovinato il mio giro nella Q3”… - vettelsbread : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #PortugueseGP???? Stavo seguendo l'onboard di Vettel quando #Verstappen si stava lanciando. Max non si può lament… - lionofsingapore : RT @berrageiz: #F1 #FUnoAT #PortugueseGP???? Stavo seguendo l'onboard di Vettel quando #Verstappen si stava lanciando. Max non si può lament… -