F1 | Ferrari | il 5° posto il massimo possibile oggi Gap ridotto | ma ancora ampio

(Di sabato 1 maggio 2021) Non si possono fare miracoli. Laarchivia le qualifiche del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1, come quella della presa di coscienza. La Rossa è da terza fila comeobiettivo e sperare in qualcosa di meglio è complicato. Lo spagnolo Carlos Sainz ha centrato il target, fermandosi a 0?691 dal poleman Valtteri Bottas in quinta piazza. Carlos, contrariamente a uno Charles Leclerc un po’ pasticcione quest’alla guida (ottavo), ha saputo mettere insieme il meglioe la SF21 gli ha regalato un sorriso. Le constatazioni sono due: 1 – Ladel 2021 è maggiormente consistente del progetto precedente. 2 – Il distacco dalla vetta è. Parlare di Mercedes e di Red Bull che fanno un altro sport non è certo esagerare ...

Agenzia_Ansa : Vanessa Ferrari torna sul podio di un Europeo di ginnastica con una medaglia di bronzo ottenuta sulle note di 'Bell… - realferrarista : RT @FormulaPassion: #F1 | Carlos #Sainz ha chiuso le qualifiche di #PortimaoGP al quinto posto, battendo il compagno di squadra, che però p… - ineedlouis : dovresti iniziare a pensare a come tornare a vincere mondiali o quantomeno essere competitivi e invece sai solo inc… - sportli26181512 : Sainz 5° nelle qualifiche del GP Portogallo: 'Ho sentito la Ferrari più mia': Carlos Sainz soddisfatto del 5° posto… - FormulaPassion : #F1 | Carlos #Sainz ha chiuso le qualifiche di #PortimaoGP al quinto posto, battendo il compagno di squadra, che pe… -

Ultime Notizie dalla rete : Ferrari posto

... per la prima volta in stagione, di qualificarsi davanti al compagno di squadra in, Charles ... così da regalare punti importanti alla squadra per la lotta al terzonel mondiale ...Sorprende il quintodi Ocon con la Alpine , che ha preceduto ledi Leclerc e Sainz. Le due Rosse hanno chiuso la sessione a mezzo secondo da Verstappen, confermando le buone impressioni ...Non si possono fare miracoli. La Ferrari archivia le qualifiche del GP del Portogallo, terzo round del Mondiale 2021 di F1, come quella della presa di coscienza. La Rossa è da terza fila come massimo ...Il team principal della Ferrari ha elogiato l'ottima qualifica di Carlos Sainz ed ha bacchettato Leclerc per la troppa aggressività, ma si è detto soddisfatto di aver portato entrambe le monoposto in ...