Euro2020, i 40 azzurri scelti da Mancini saranno vaccinati: i dettagli (Di sabato 1 maggio 2021) Euro 2020 Italia, i 40 azzurri scelti dal commissario tecnico Roberto Mancini saranno vaccinati: si parte lunedì Euro 2020 Italia, 40 azzurri scelti da Mancini saranno vaccinati nelle prossime settimane (Getty Images)Da lunedì prossimo, 3 maggio, i 40 calciatori inseriti da Roberto Mancini nella lista dei possibili convocati per l’Europeo saranno vaccinati contro il Covid-19. Grazie all’approvazione data dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sono stati scelti tre hub nella quale i 40 azzurri potranno recarsi per sottoporsi alla prima tornata di vaccinazioni. Riceveranno il vaccino Pfizer-BioNtech poiché il ... Leggi su ck12 (Di sabato 1 maggio 2021) Euro 2020 Italia, i 40dal commissario tecnico Roberto: si parte lunedì Euro 2020 Italia, 40danelle prossime settimane (Getty Images)Da lunedì prossimo, 3 maggio, i 40 calciatori inseriti da Robertonella lista dei possibili convocati per l’Europeocontro il Covid-19. Grazie all’approvazione data dal ministro della Salute, Roberto Speranza, sono statitre hub nella quale i 40potranno recarsi per sottoporsi alla prima tornata di vaccinazioni. Riceveranno il vaccino Pfizer-BioNtech poiché il ...

