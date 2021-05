Euro 2020, lunedi a Roma e Milano il vaccino per gli azzurri (Di sabato 1 maggio 2021) lunedi presso gli ospedali Spallanzani e Humanitas verranno somministrati i vaccini agli azzurri in vista dell’Europeo Come annunciato nei giorni scorsi, parte la vaccinazione per gli azzurri della nazionale di calcio in vista dei campionati Europei: il giorno prescelto è lunedì riporta l’ANSA. Più di una trentina di giocatori, divisi in due gruppi (area nord e centro-sud), si presenteranno all’Humanitas di Milano e all’ospedale Spallanzani di Roma per ricevere la dose. L’operazione – che è fatta in accordo col governo, col ministro della Salute Roberto Speranza e con la struttura commissariale per l’emergenza covid guidata dal generale Figliuolo – è riservata esclusivamente ai calciatori L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di sabato 1 maggio 2021)presso gli ospedali Spallanzani e Humanitas verranno somministrati i vaccini agliin vista dell’peo Come annunciato nei giorni scorsi, parte la vaccinazione per glidella nazionale di calcio in vista dei campionatipei: il giorno prescelto è lunedì riporta l’ANSA. Più di una trentina di giocatori, divisi in due gruppi (area nord e centro-sud), si presenteranno all’Humanitas die all’ospedale Spallanzani diper ricevere la dose. L’operazione – che è fatta in accordo col governo, col ministro della Salute Roberto Speranza e con la struttura commissariale per l’emergenza covid guidata dal generale Figliuolo – è riservata esclusivamente ai calciatori L'articolo proviene da Calcio News 24.

