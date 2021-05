Epic Games ha acquisito ArtStation | la celebre piattaforma dedicata agli artisti

(Di sabato 1 maggio 2021) Nella giornata di oggi,ha annunciato l'acquisizione del noto portale per. Per chi non lo conoscesse, si tratta di un sito dove glidel mondo dell'intrattenimento, sia esso videoludico, fumettistico o cinematografico, possono condividere il proprio portfolio ed esibirlo per possibili opportunità lavorative future. I termini dell'accordo di acquisizione non sono stati condivisi, ovviamente, maha voluto comunque commentare la mossa con un comunicato ufficiale: Leggi altro...

La denuncia cita chiaramente altri negozi, come l'Store , noto per esser nato già di partenza con percentuali di guadagni tarate a 12/88 in favore degli sviluppatori. Assente da questa ...
Epic Games con Fortnite su PS4 è una vera miniera redditizia che non si ferma mai. Invece con iOS la situazione non migliora per nulla ...