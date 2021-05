Emergenza India: caso falsi tamponi per arrivare in Italia (Di sabato 1 maggio 2021) Emergenza India. La variante Indiana rischia di non essere fermata per tempo, nonostante i divieti messi a punto dal ministero della Sanità Italiana. Una situazione che sembra stia sfuggendo di mano: basti pensare che nell’ultimo volo arrivato a Fiumicino dall’India, il 9% dei passeggeri è risultato positivo al Covid-19. E questo nonostante avessero tutti un Leggi su periodicodaily (Di sabato 1 maggio 2021). La variantena rischia di non essere fermata per tempo, nonostante i divieti messi a punto dal ministero della Sanitàna. Una situazione che sembra stia sfuggendo di mano: basti pensare che nell’ultimo volo arrivato a Fiumicino dall’, il 9% dei passeggeri è risultato positivo al Covid-19. E questo nonostante avessero tutti un

MediasetTgcom24 : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - 248455 : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… - Majden3 : RT @MediasetTgcom24: Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche se… - enzono16 : RT @benq_antonio: Emergenza #India falsi tamponi per arrivare in Italia 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche se malati' nel frattempo c… - Ameridiem : Emergenza India, scoppia il caso dei falsi tamponi per arrivare in Italia | 'Con 30 dollari si prende l'aereo anche… -