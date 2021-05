Elodie nuova testimonial di Bulgari: i guadagni stellari della cantante (Di sabato 1 maggio 2021) Elodie è la nuova testimonial di Bulgari: scopriamo i guadagni stellari di una delle artiste più amate dal pubblico. Cifre da capogiro Non si diventa testimonial di un marchio come Bulgari per caso. Ed Elodie in questo momento appare come una delle artisti principali, amata dal pubblico sia come cantante che come donna. A 31 L'articolo proviene da Consumatore.com. Leggi su consumatore (Di sabato 1 maggio 2021)è ladi: scopriamo idi una delle artiste più amate dal pubblico. Cifre da capogiro Non si diventadi un marchio comeper caso. Edin questo momento appare come una delle artisti principali, amata dal pubblico sia comeche come donna. A 31 L'articolo proviene da Consumatore.com.

repubblica : Elodie è la nuova ambassador Bvlgari - peppe_zk : RT @iamplet1: Island ha semplicemente detto: Elodie non esce con nuova musica fino a quando Margarita non è triplo platino e This is Elodie… - iamplet1 : Island ha semplicemente detto: Elodie non esce con nuova musica fino a quando Margarita non è triplo platino e This… - Leryn23212354 : RT @repubblica: Elodie è la nuova ambassador Bvlgari - vogue_italia : Cantante, co-conduttrice e ora ambassador di Bulgari (e forse la vedremo anche nei panni di attrice...!): i mille v… -