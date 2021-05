E3 2021: Konami non ci sarà, ecco il motivo ufficiale – NotiziaVideogiochi per PC e console | Multiplayer.it (Di sabato 1 maggio 2021) Konami ha confermato ufficialmente che non sarà presente all’E3 2021: ecco il motivo ufficiale svelato dalla compagnia.. Konami non sarà presente all’E3 2021. Questo è quanto è stato annunciato quest’oggi dalla compagnia tramite il proprio account Twitter internazionale. L’annuncio è arrivato sotto forma di breve messaggio, che spiega anche le motivazioni ufficiali dietro questa scelta. ecco tutto quello che è stato svelato. Come potete vedere voi stessi nel tweet qui sotto, Konami spiega che “a causa delle tempistiche non saremo pronti per presentarci all’E3 2021. Vogliamo rassicurare i nostri fan che siamo nel pieno dello sviluppo di diversi progetti chiave, … Notizie giochiRead ... Leggi su helpmetech (Di sabato 1 maggio 2021)ha confermato ufficialmente che nonpresente all’E3ilsvelato dalla compagnia..nonpresente all’E3. Questo è quanto è stato annunciato quest’oggi dalla compagnia tramite il proprio account Twitter internazionale. L’annuncio è arrivato sotto forma di breve messaggio, che spiega anche le motivazioni ufficiali dietro questa scelta.tutto quello che è stato svelato. Come potete vedere voi stessi nel tweet qui sotto,spiega che “a causa delle tempistiche non saremo pronti per presentarci all’E3. Vogliamo rassicurare i nostri fan che siamo nel pieno dello sviluppo di diversi progetti chiave, … Notizie giochiRead ...

E3 2021: Konami non ci sarà, ecco il motivo ufficiale Multiplayer.it Konami si ritira a sorpresa: niente Silent Hill all’E3 2021 Nel corso dell'E3 2021, che si terrà dal 12 al 15 giugno, Konami non sarà presente, secondo quanto affermato in un annuncio ufficiale.

Konami annuncia che non sarà presente all'E3 2021 Tornando sui suoi passi rispetto a quanto precentemente annunciato, Konami ha dichiarato che non sarà presente all’E3 2021. La decisione è stata presa, stando al comunicato, per “ragioni di tempistica ...

