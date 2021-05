È finita la festa Anche il lavoro Martina Franca | Itn Chiude l' azienda di abbigliamento

Leggi su noinotizie

(Di sabato 1 maggio 2021) Di Francesco Santoro: «Oggi il mio pensiero va ai miei colleghi cassaintegrati della Itn,straordinaria che mi ha insegnato a vivere, e dove ho fatto unbellissimo. Siamo stati dipendenti di un’seria, che non ha mai cambiato ragione sociale per opportunità, che ci ha pagati regolarmente senza chiederci indietro parte dello stipendio, che negli ultimi anni era in difficoltà, come tante altre, e purtroppo non ha retto al cambiamento strutturale del mercato». Così il vicesindaco diNunzia Convertini, che affida a Facebook l’annuncio della chiusura della Itn, una delle imprese d’più note e rinomate della Valle d’Itria, e lancia l’allarme sugli effetti nefasti prodotti dallo sgretolamento del settore, uno dei pilastri dell’economia locale. ...