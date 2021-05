Dybala Juventus, “Tuttosport” svela: la Joya ha scelto il proprio futuro (Di sabato 1 maggio 2021) Dybala Juventus – Da mesi ormai in casa Juventus si parla del futuro di Paulo Dybala. Annata complicata per l’argentino che per i troppi infortuni ha saltato gran parte della stagione. Il contratto della Joya scade nel 2022, il rischio di perderlo a zero c’è, visto che tra l’agente ed il club i rapporti non sono caldi. Infatti la trattativa per il rinnovo di Dybala è al momento congelata. Ma nonostante ciò la Joya sembra aver deciso: vuole rimanere alla Juve. Dybala Juventus, la Joya ha scelto di restare L’edizione odierna di ‘Tuttosport’ fa il punto della situazione: Paulo Dybala ha già preso la propria decisione e vuole continuare il ... Leggi su juvedipendenza (Di sabato 1 maggio 2021)– Da mesi ormai in casasi parla deldi Paulo. Annata complicata per l’argentino che per i troppi infortuni ha saltato gran parte della stagione. Il contratto dellascade nel 2022, il rischio di perderlo a zero c’è, visto che tra l’agente ed il club i rapporti non sono caldi. Infatti la trattativa per il rinnovo diè al momento congelata. Ma nonostante ciò lasembra aver deciso: vuole rimanere alla Juve., lahadi restare L’edizione odierna di ‘’ fa il punto della situazione: Pauloha già preso la propria decisione e vuole continuare il ...

Advertising

forumJuventus : [GdS] Juve, sempre più forte l’ipotesi Allegri bis: con Max al centro del progetto Dybala, Chiesa e De Ligt. Ronald… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: Rodaggio finito, Dybala arma in più per il finale. Anche per accendere CR7 - SessoJuveRnR : RT @mirkonicolino: (#Tuttosport) #Dybala ha deciso: resta alla #Juventus con o senza rinnovo. Nuovo incontro a Milano per #Donnarumma - marco_rogerio_ : RT @marco_rogerio_: 11 domande, 0 risposte! Sento parlare di Mandzukic, entro in modalità Marzullo. Higuain, Dybala, sistemi di gioco, #Li… - infoitsalute : Calciomercato Juventus, scelta fatta | Dybala ha deciso il futuro -