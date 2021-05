Due No Vax sono stati arrestati per l’attentanto all’hub vaccinale di Brescia. Ora sono accusati di terrorismo (Di sabato 1 maggio 2021) Si è conclusa con due arresti la vicenda dell’attentato incendiario avvenuto contro un hub vaccinale per il Covid a Brescia lo scorso 3 aprile. Alle prime ore di questa mattina, 1° maggio, i carabinieri del Ros hanno arrestato i responsabili: si tratta di due uomini, rispettivamente di 51 e 52 anni, entrambi Bresciani e del movimento NoVax. sono accusati di terrorismo. Intanto sono state eseguite nelle province di Brescia e Verona delle perquisizioni nei confronti di alcuni conoscenti degli indagati che apparterrebbero allo stesso movimento. L’ordinanza Nell’ordinanza di custodia cautelare del gip di Brescia, riportata da Ansa, vengono fatti i nomi dei due. Si chiamano Paolo Pluda, 52 anni, di ... Leggi su open.online (Di sabato 1 maggio 2021) Si è conclusa con due arresti la vicenda dell’attentato incendiario avvenuto contro un hubper il Covid alo scorso 3 aprile. Alle prime ore di questa mattina, 1° maggio, i carabinieri del Ros hanno arrestato i responsabili: si tratta di due uomini, rispettivamente di 51 e 52 anni, entrambini e del movimento NoVax.di. Intantostate eseguite nelle province die Verona delle perquisizioni nei confronti di alcuni conoscenti degli indagati che apparterrebbero allo stesso movimento. L’ordinanza Nell’ordinanza di custodia cautelare del gip di, riportata da Ansa, vengono fatti i nomi dei due. Si chiamano Paolo Pluda, 52 anni, di ...

ilriformista : Attentato al centro vaccinale di Brescia, arrestati due no vax: sono accusati di terrorismo - repubblica : ?? Attentato incendiario ad hub vaccinale di Brescia: arrestati due no vax. Su Fb scrivevano: 'Usare la loro stessa… - SkyTG24 : Brescia, arrestati attentatori hub vaccini: sono due no vax - MutiLeonilde : RT @Agenzia_Ansa: Arrestati attentatori hub vaccini di Brescia, sono due no vax #ANSA - Franco32656300 : RT @Riccardo72R: Due arrestati, accusati di atto di terrorismo con ordigni esplosivi e detenzione di armi da guerra! Questi #novax già han… -