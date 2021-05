Driver di Amazon:'Ritmi insostenibili, questa società produce tanto lavoro ma in un precariato scandaloso' (Di sabato 1 maggio 2021) Portiamo 300 pacchi giornalieri, fisicamente è pesante, chiediamo di diminuire il lavoro. cerchiamo meno lavoro di massa e più di qualità' dicono due Driver dell'azienda Amazon Leggi su tg.la7 (Di sabato 1 maggio 2021) Portiamo 300 pacchi giornalieri, fisicamente è pesante, chiediamo di diminuire il. cerchiamo menodi massa e più di qualità' dicono duedell'azienda

Advertising

PiazzapulitaLA7 : Senza fermarsi mai. Nemmeno per andare in bagno. Vita di un corriere per Amazon. di @ChiaraProDAmbra… - GinaSomma : RT @La7tv: #piazzapulita @ChiaraProDAmbra racconta l'estenuante giornata lavorativa di Massimiliano, driver per Amazon. - carlamartamari : RT @La7tv: #piazzapulita @ChiaraProDAmbra racconta l'estenuante giornata lavorativa di Massimiliano, driver per Amazon. - CislAlessandria : Lavorare come driver in Amazon ! Ecco cosa succede dove le Relazioni Industriali sono inesistenti #slpcisl#maidaso… - pagomeno : Cuffie Bluetooth Soundcore Life P2, auricolari bluetooth con 4 microfoni, 40 ore di riproduzione, IPX7, riduzione d… -