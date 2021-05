Doppio ' Gratta e vinci' milionario | ' Nessuna truffa | solo fortuna' Al vincitore torneranno i 2 | 4 milioni di euro

(Di sabato 1 maggio 2021)al legittimotore i 2,4divinti per due volte in 20 giorni al '', sequestrati per accertamenti dalla magistratura veronese. Lo ha annunciato il sostituto ...

Tornano al legittimo vincitore i 2,4 milioni di euro conquistati al&Vinci . ' È stata solo fortuna ' . Può tirare un sospiro di sollievo l'uomo brasiliano che vive in provincia di Mantova e che in 20 giorni grazie all'acquisto di due biglietti aveva vinto oltre ...Torneranno al legittimo vincitore i 2,4 milioni di euro vinti per due volte in 20 giorni al 'e Vinci', sequestrati per accertamenti dalla magistratura veronese. Lo ha annunciato il sostituto procuratore della repubblica Alberto Sergi, che al 'Corriere del Veneto' ha riferito di aver ...Uno dei due biglietti è stato acquistato a Garda. Nessun riscontro, dalle verifiche svolte dalla Guardia di Finanza, su irregolarità o misteriose "soffiate" da parte di tabaccherie compiacenti ...Torneranno al legittimo vincitore i 2,4 milioni di euro vinti per due volte in 20 giorni al «Gratta e Vinci», sequestrati per accertamenti dalla magistratura veronese. Lo ha annunciato ...