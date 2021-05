Donne | buona festa del lavoro!

Leggi su huffingtonpost

(Di sabato 1 maggio 2021) Primo maggiodei lavoratori… e delle lavoratrici. La pandemia le ha duramente colpite in tutto il mondo: nel 2020 ben il 5% delleoccupate (a fronte di un -3,9% degli uomini) sono uscite dal mondo del lavoro, rinunciando, in prevalenza, a cercare attivamente un nuovo impiego. I dati ufficiali inoltre non tengono conto del lavoro perduto da milioni di lavoratrici del settore informale: collaboratrici domestiche, piccole commercianti ambulanti, operaie dell’abbigliamento lasciate a casa o occupate con orari drasticamente ridotti. Un tema che riguarda anche l’Italia. L’ISTAT nel febbraio 2021 ha evidenziato come, dal dicembre 2019 al dicembre 2020, 312.000abbiano perso il lavoro, a fronte di 132.000 uomini: l’aggiornamento dei dati ad aprile 2021, ha permesso di fotografare l’impatto della pandemia in modo più completo ...